وكيلة مجلس الشيوخ: الفريق جلال الهريدي رجلاً من أنبل رجال مصر

نعت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، النائب الراحل الفريق جلال الهريدي، عضو المجلس، رئيس حزب حماة الوطن.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن: "نقف اليوم لنتذكر بكل الخير رجلاً من أنبل رجال مصر، الفريق جلال هريدي، أحد رموز قواتنا المسلحة، الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ العسكرية المصرية كونه مؤسس سلاح الصاعقة، الذي ارتبط دائماً بالبطولات والتضحيات.

وأضافت: لقد اتسعت مساحات العطاء للراحل العظيم في العمل العام والسياسي والحزبي، إذ كان رئيسا لحزب حماة الوطن، الذي يعد واحدا من أهم الأحزاب السياسية المصرية".

وتابعت: "في مجلسنا الموقر نتذكر له كل الحرص والالتزام بحضور الجلسات منذ رئاسته التاريخية للجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وحتى وافته المنية ولبى نداء ربه دون ان يغيب او يتقاعس عن المشاركة والحضور، مهما كانت الظروف، بل كان دائماً أول من يدخل إلى قاعة المجلس".

واختتمت: "نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم لوطنه، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".