وزير المالية الإسرائيلي: سأسقط الحكومة إذا لم نستأنف الحرب في غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، سأسقط الحكومة إذا لم نستأنف الحرب في غزة بطريقة تسمح بسيطرتنا الكاملة عليه وإدارته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

أكد سموتريتش في تصريحات سابقة أنه حصل على التزام بتغيير نهج الحرب بهدف تحقيق حسم نهائي في قطاع غزة من خلال السيطرة الكاملة عليه بشكل تدريجي.

وعبّر عن رفضه للصفقة، مشيرًا إلى أن السيطرة الكاملة ستتضمن وقف إدخال المساعدات إلى حركة حماس كما هو الحال حاليًا.

وأضاف أن هذا النهج هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق أهداف الحرب.

وشدد على أنه لن يقبل أي أعذار، ولن يشارك في حكومة توقف الحرب دون تحقيق النصر الكامل وتدمير حركة حماس، على حد تعبيره.