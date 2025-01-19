صور.. أحمد العوضي يؤدي صلاة الجنازة على والد ياسمين عبدالعزيز

حرص الفنان أحمد العوضي على مواساة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس حيث حضر لأداء صلاة الجنازة عليه.

وحرص على التواجد للصلاة أيضا السيناريست عمرو محمود ياسين.

ياسمين عبد العزيز أعلنت عبر صفحتها الرسمية عبر تطبيق "انستجرام" عن موعد ومكان جنازة وعزاء والدها، الذي رحل أمس السبت وقالت: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

وتابعت ياسمين: "صلاة الجنازة على والدي الغالي محمد عبد العزيز رفعت غدًا الأحد الموافق ١٩ يناير 2025 بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس".

وكشفت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالأمس، عن إلغاء العزاء الذي كان مقرر له يوم الإثنين بمسجد الشرطة، والاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر.