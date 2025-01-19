دخول 6 شاحنات وقود من مصر إلى غزة

أعلن موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، دخول نحو 6 شاحنات وقود من مصر إلى قطاع غزة.

وقبل قليل، وصلت أنّ 160 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

بدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم، وقام الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بإعداد 500 شاحنة محملة بمواد إغاثية وإنسانية، تمهيدًا لنقلها عبر معبر كرم أبو سالم جنوب رفح إلى قطاع غزة.

وأوضح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن الشاحنات تحتوي على وقود وأغذية وأدوية، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.

وذكر أن الشاحنات ستسلم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، بالإضافة إلى 40 إلى 50 شاحنة وقود.



في سياق متصل، أفاد موفد القاهرة الإخبارية بدخول 95 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم اليوم.