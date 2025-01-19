محافظ المنوفية يكرم رئيس وحدة الخطاطبة المحطة وطاقم عمال النظافة

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رئيس الوحدة القروية بالخطاطبة المحطة بالسادات وطاقم عمال النظافة، وأهداهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل والارتقاء بمنظومة النظافة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك عقب الإشادة بالجهود المبذولة عبر تعليق أحد المتابعات بالصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، بحضور الأستاذ صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.

وأثنى محافظ المنوفية علي الجهود المبذولة والتواجد الميداني بالشارع وتحسين مستوى النظافة العامة بنطاق عملهم بما لاقى استحسان أهالي المنطقة ،مؤكدا حرصه على استمرار تكريم كافة النماذج المتميزة كل في نطاق عمله تشجيعاً لهم وتحفيزهم وأن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقدم الحضور الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة ودعمه الدائم والمستمر لكافة العاملين مؤكدين على الاستمرار في مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني بالشارع ، والتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وتلبية مطالبهم والاستجابة الفورية لها.

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