"أبوشقة": الفريق جلال الهريدي كان نموذجا يحتذى به فى خدمه بلاده

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، النائب الراحل الفريق جلال الهريدي، عضو المجلس، رئيس حزب حماة الوطن، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والاخلاص لقضايا وطنه.

وقال وكيل الشيوخ في بداية الجلسة: كان رحمه الله أحد أبطال القوات المسلحة البواسل، حيث أسس سلاح الصاعقة، وشارك فى العديد من الحروب التي خاضتها مصر.

وأشار إلى أنه أثرى كذلك الحياة السياسية والبرلمانية بمواقفه الوطنية المشهودة، وكفاحه المشرف فى العديد من مجالات العمل الوطنى، وكان نموذجاً يحتذى به فى خدمه بلاده وتفانيه فى الجهد والعمل فى كافة المواقع التي شغلها طوال حياته.

وتقدم أبو شقة، بخالص العزاء إلى أسرة الراحل جلال الهريدي، وتلاميذه ومحبيه، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودعا وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حداد على روح الراجل جلال الهريدي.