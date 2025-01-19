وزير الإنتاج الحربي: خطط مستقبلية طموحة واستغلال أمثل للإمكانات التكنولوجية

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل على إعداد خطط مستقبلية طموحة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتوسّع في المشروعات القومية بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد على أهمية التكامل بين الشركات التابعة لتوظيف الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتاحة، مما يعزز تنافسية الإنتاج ويضمن توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين في تصريح خاص ل “ البوابة نيوز” خلال اجتماع اليوم مع مجلس إدارة ورؤساء الشركات التابعة للوزارة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالاستفادة القصوى من الخبرات الفنية التي تتمتع بها شركات الإنتاج الحربي.

وأكد أن هذه الخبرات تمثل قيمة مضافة تساهم في تطوير خطوط الإنتاج وتحقيق أهداف الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني عبر الصناعات المتقدمة.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في نهجها القائم على تطبيق مبادئ الحوكمة لتعزيز الشفافية والكفاءة، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية تتضمن أيضاً الاستثمار في العنصر البشري، والذي يُعد الركيزة الأساسية لتطوير الصناعة.

وخلا الاجتماع تابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموقف النصف سنوي لموازنة العام المالي (2024/2025) لمراجعة أداء الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما أكد الوزير أن المراجعات الدورية للموازنة تعد خطوة أساسية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع التركيز على تطوير الأداء وتعزيز كفاءة استغلال الموارد.

كما أكد الوزير التزام الوزارة بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم منتجات بجودة عالمية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع في الشراكات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي لتعزيز مكانة مصر الصناعية.