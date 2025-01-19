محافظ الفيوم يناقش آليات وخطط الانضمام لشبكة اليونسكو العالمية للمدن المبدعة

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع اللجنة المشكلة لإعداد ملف الانضمام لشبكة اليونسكو العالمية للمدن المبدعة، خطط وآليات العمل بهذا الملف، والمجالات المقترحة، وكيفية الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي وضعتها اليونسكو للحصول على عضوية شبكة المدن المبدعة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وشيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ إبراهيم عبلة مدير مركز الفيوم للفنون، والمهندسة مروة عبدالجواد الإستشاري بنقابة المهندسين، والدكتورة هبة عبدالحفيظ منسق ملف شبكة اليونسكو العالمية للمدن المبدعة.



خلال الاجتماع، ناقش محافظ الفيوم، مع أعضاء اللجنة، أبرز المعايير التي ترتكز عليها اليونسكو في اختيار المدن المبدعة المرشحة للانضمام للشبكة، ونقاط القوة التي تتميز بها المدينة التي تم ترشيحها بالمحافظة، ومدى توافقها مع المجالات التي تركز عليها شبكة اليونسكو والتي تشمل: الهندسة المعمارية، والحرف والفنون الشعبية، والتصميم، والسينما، وفنون الطهي، والأدب، والفنون الرقمية، والموسيقي، وكذا الخطة المقترحة وآليات العمل بهذا الملف الهام.

وكلف المحافظ، منسق ملف شبكة اليونسكو العالمية للمدن المبدعة بالمحافظة، بعمل جروب على "الواتس آب" يضم أعضاء اللجنة المشكلة، للتواصل فيما بينهم بشكل يومي لاستكمال ملف الذي ستتقدم به المحافظة، واستيفاء المستندات المطلوب إرفاقها.

وأوضح "الأنصاري"، أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، تحتفي بالمدن التي تعتبر الإبداع عاملاً استراتيجياً لتحقيق التنمية الحضرية، لافتاً إلى أن الانضمام للمدن المبدعة يُسهم في تعزيز رؤية الفيوم وهويتها الثقافية، وتعزيز السياحة المحلية، وجذب الاستثمارات والموارد، إضافة إلي فتح مجال للتعاون مع المدن الأعضاء في شبكة اليونسكو، لدعم المبادرات الثقافية، والاستفادة من تجاربهم بما يُسهم في تعزيز الإبداع والإنتاج والتسويق.