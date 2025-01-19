الولايات المتحدة تبدأ حظر تطبيق TikTok وتوقف خدماته

أفاد الآلاف من مستخدمي تطبيق TikTok في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بتعطل عمل المنصة واختفاء التطبيق من متجر التطبيقات App Store.

تداول المستخدمون عبر منصة إكس مقاطع تظهر إشعارات من شركة ByteDance، المالكة لـ TikTok، تبلغهم بتوقف المنصة داخل الولايات المتحدة وتعطيل حساباتهم.

جاء في الإشعار: تم إقرار قانون يحظر استخدام TikTok في الولايات المتحدة للأسف وهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام المنصة حاليًا.

جاء قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر التطبيق استنادًا إلى مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب ارتباط الشركة الأم الصينية، بايت دانس، بالصين وأمهلت المحكمة الشركة حتى اليوم الأحد لبيع TikTok لجهة أمريكية وإلا سيحظر استخدام التطبيق تمامًا.

في بيان صدر الليلة الماضية أعربت TikTok عن استيائها من غياب الوضوح في الموقف الحكومي قائلة: تصريحات البيت الأبيض ووزارة العدل لم تقدم ضمانات كافية للمستخدمين أو مقدمي الخدمة لاستمرار TikTok الذي يخدم أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت القانون الفيدرالي الذي يحظر التطبيق مشددة على أن الخطر الأمني يفوق مخاوف المستخدمين أو الشركة.