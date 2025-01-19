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الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مديرية التعليم بالجيزة تعلن عن نماذج استرشادية للرياضيات للشهادة الإعدادية

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اعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك ” نماذج استرشادية لمادة الارياضيات (جبر وهندسة عربي - انجليزي) بالإجابات شاملة لطلاب الشهادة الإعدادية

 

وذكرت المديرية في بيان لها: أنه في إطار دعمنا المستمر لطلاب الشهادة الإعدادية، تعلن مدرية التربية والتعليم بالجيزة عن توفير نماذج استرشادية متميزة لجميع المواد الدراسية، لتكون أداة قوية تساعدكم في الاستعداد للامتحانات بثقة وفعالية.

 

ماذا تقدم النماذج الاسترشادية؟

هي أسئلة متنوعة وشاملة: تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية.

تركيز على النقاط الهامة: تم إعدادها وفق معايير دقيقة لضمان استفادة الطالب من كل سؤال.

تقوية المهارات: أسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات. نصيحة للطلاب:
ابدأ التحضير الآن، خصص وقتًا يوميًا لحل الأسئلة، ولا تتردد في مراجعة الإجابات لفهم أعمق. التميز يأتي بالاستعداد الجيد والعمل الجاد.

 

 

 

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة نماذج استرشادية للرياضيات جبر وهندسة عربي انجليزي بالإجابات طلاب الشهادة الإعدادية