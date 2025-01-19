أعلن موفد قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، اليوم الأحد، أنّ 160 شاحنة مساعدات تصل إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

بدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الأحد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ووفقًا لمصادر، قام الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بإعداد 500 شاحنة محملة بمواد إغاثية وإنسانية، تمهيدًا لنقلها عبر معبر كرم أبو سالم جنوب رفح إلى قطاع غزة.

وأوضح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن الشاحنات تحتوي على وقود وأغذية وأدوية، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية. وذكر أن الشاحنات ستسلم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، بالإضافة إلى 40 إلى 50 شاحنة وقود.

وفي سياق متصل، أفاد موفد القاهرة الإخبارية بدخول 95 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم اليوم.