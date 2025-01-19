وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددًا من المقاتلين

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى القواعد الجوية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للجاهزية والإستعداد القتالى للقوات المسلحة.

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى للمهام القتالية والأنشطة التدريبية التى ينفذها رجال القوات الجوية والتى تمكنهم من الوصول إلى أعلى معدلات الإستعداد القتالى لتنفيذ مهامهم، كما شاهد نموذجًا يحاكى التدريب الواقعى لإحدى الطائرات المقاتلة، أعقبها تفقد أحد الأسراب الجوية لمتابعة نماذج من الأنشطة التحضيرية والإجراءات التى يتم تنفيذها قبل بدء الطيران، وناقش عدد من مقاتلى القوات الجوية فى أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المكلفين بها، كما قام بالمرور على معرض يضم عدد من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام.

كما إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من مقاتلى القوات الجوية، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة أنظمة التدريب المتطورة للقوات الجوية للإرتقاء بنظم إعداد وتأهيل الطيارين والكوادر الهندسية والفنية وتزويدها منظومات متكاملة للتأمين الفنى لتكون القوات الجوية على أعلى درجات الجاهزية لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى تحت مختلف الظروف، وأوصى رجال القوات الجوية بأهمية مضاعفة الجهود فى التدريب وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة لتظل القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية عالية وفرد مقاتل على أعلى درجات الجاهزية قادرة على حماية حدود الدولة وصون مقدرات الوطن على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة على الصعيدين الدولى والإقليمى.

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