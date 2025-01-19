الرسم على الزجاج.. ورشة فنية متخصصة في مراكز شباب دمياط

نفذت إدارة تنمية النشء لمديرية الشباب والرياضة في دمياط ورش فنية خاصة الرسم على الزجاج بالبرنامج المهارى بمركز شباب كفر الشناوى بفرع ادارى فارسكور.

ويعتبر فن الرسم على الزجاج من الفنون التراثية القديمة حيث كان يستخدم لإضافة رونق مميز للزجاج وذلك باستخدام أساليب معينة للرسم واظهار اللوحات الفنية على الزجاج والمرايا ومع التطور ظهرت أساليب أكثر سهولة للتعامل مع اللوحات الفنية الزجاجية وخاصة من خلال الآلات الصناعية التي ترسم على الزجاج بأنواعه المختلفة.

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز روح الفن والإبداع لدى الأطفال، وتعزيز الثقة والقدرات الفنية لديهم ، مشيرا الى ان الورشة تستهدف الاطفال من سن 7 الى 12 عاما حيث يتعرف الفنانون الصغار على طريقة مزج الالوان لاشتقاق مجموعة الوان مختلفة ، وتعلم خطوات الرسم على الزجاج من مرحلة تثبيت الرسمة ، ومرحلة خطوط الرسم ، ثم مرحلة التلوين حتى مرحلة التجفيف.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب.

انطلقت فاعليات تدريب مراكز اللياقة البدنية بالساحة الشعبية دمياط حيث تنظم وزارة الشباب والرياضة " الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الادارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الرياضة " مراكز تدريب للياقة البدنية بمركز شباب مدينة دمياط ( الساحة الشعبية )بدمياط للعام المالي 2024 /2025.

ويأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام وزارة الشباب والرياضة علي ممارسة الرياضة وتحسين الصحة العامة لجميع فئات المجتمع.

ويهدف المشروع لنشر الوعي بالثقافة الرياضية و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية.

استمرّت فاعليات المشروع القومي ها أنا احقق ذاتي بمركز شباب الركابية في دمياط حيث تستمر فاعليات تدريب المشروع القومي " ها أنا احقق ذاتي " رياضيا - كشفيا للعام المالي 2024 / 2025 بمركز شباب الركابية والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة تنفيذ البرامج الرياضية.

ويهدف المشروع لنشر الوعي بالثقافة الرياضية و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية.