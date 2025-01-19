الإغاثة الطبية بغزة: على العالم أجمع أن يقف معنا في هذه المرحلة الحرجة

أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة، محمد أبو عفش، أنه يجب على العالم أجمع الوقوف مع غزة في هذه المرحلة الحرجة، مطالبا بإمداد القطاع بالطواقم الطبية من جميع أنحاء العالم للمساعدة في إرجاع المستشفيات للعمل مرة أخرى وتقديم المساعدات الطبية والغذائية داخل قطاع غزة، وحتي يتم تقديم الخدمة الطبية بالشكل اللازم لجميع المصابين والمرضى.

وقال أبو عفش، في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، اليوم /الأحد/ - "إن جميع الفرق الميدانية التي تعمل في الإغاثة الطبية قامت بمتابعة كل المناطق التي تم الانسحاب منها خاصة منطقة الهوي وجباليا والزيتون والشجاعية، وهناك طواقم تعمل باستمرار حتى تتمكن من حصر ما يمكن إجراؤه فيما بعد وترتيب الأمور سواء الطبية أو الإغاثية".

وأضاف أنه سيتم التعامل مع الحالات الطبية المتواجدة بالمستشفيات في المراكز الميدانية، ولكن هناك حاجة لفتح غرف عمليات كبيرة ومتخصصين وإمكانيات ومستلزمات، بعد حرمان القطاع منذ 15 شهرا من الإمكانيات والمساعدات الطبية بكميات كبيرة، داعيا لإدخال المساعدات في أقرب وقت، وإنشاء مستشفيات ميدانية.

وأوضح أنه على الرغم من قلة الإمكانيات الطبية الحالية، ستبقى طواقم الإغاثة تعمل في ظل الظروف القاسية والصعبة، لافتا إلى أن الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية والمنظومة الصحية بشكل دائم من موظفين وعمال إغاثة سواء بالاعتقال أو القتل، فهناك أكثر من ألف معتقل وشهيد من الأطباء والممرضين سقطوا، فيما تم خروج ما يقارب من 70% من المراكز الصحية والمستشفيات.

وأشار إلى أن مصر ستشرف على إدخال المساعدات والطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية، حتى تستطيع خدمة الأعداد الكبيرة من المرضي والجرحي، مؤكدا أن وجود الطواقم الطبية المتخصصة سيساعد فى إنجاز المهمات الصحية بشكل سريع.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة، إن المنظومة الصحية في السابق كانت تضم قبل العدوان الإسرائيلي أكثر من 18 ألف شخص، ولكن الأن لا يتجاوز عدد الطواقم سوي 1100 شخص، ما يمثل عبئا كبيرا عليهم، مؤكدا أن الفرق الطبية الحالية مستمرة في عمل كل ما يلزم للنهوض من جديد لخدمة وإنقاذ أبناء القطاع.

