الأنبا جوارجيوس يترأس صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة الملاك بطرفا

ترأس الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي اليوم الأحد، صلاة اللقان والقداس الإلهي بمناسبة عيد الغطاس المجيد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في قرية طرفا التابعة لإيبارشية مطاي.

حضر الصلاة عدد كبير من المؤمنين الذين تجمعوا للاحتفال بهذه المناسبة المقدسة، حيث قام الأنبا جوارجيوس بتوضيح معاني عيد الغطاس وأهمية المعمودية في حياة المؤمنين. كما ألقى عظته الروحية التي تناولت النعمة الإلهية التي يحل بها الروح القدس على المؤمنين، مشيرًا إلى الطابع الروحي لهذا العيد وأثره العميق في حياة الكنيسة.

تخللت الاحتفالات الأجواء الروحية المباركة، حيث شارك جميع الحاضرين في الترانيم والصلوات الخاصة بعيد الغطاس.