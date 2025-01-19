نائب محافظ الفيوم يعقد لقاءً لبحث شكاوى أهالي قرية طهبار

بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات الملائمة لأبناء المحافظة.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية طبهار، التابعة لمركز أبشواي، بحث خلال الحلول المناسبة لعدد 18 مطلباً وشكوى لأهالي المركز والقرى التابعة له، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي.

كما عقد كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله 9 مطالب وشكاوى، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ولقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله عدد 11 مطلباً وشكوى، وذلك بحضور الأستاذ محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس.

وفي السياق نفسه، عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 10 مطالب وشكاوى، لأهالي المركز والقرى التابعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا.

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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