77% من الأطفال في مصر يلعبون ألعاباً إلكترونية غير مناسبة لأعمارهم

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "كاسبرسكي" المتخصصة في الأمن السيبراني أن 77% من الأهالي في مصر يعتقدون أن أطفالهم يلعبون ألعاباً إلكترونية تتجاوز الفئة العمرية الموصى بها. ومع ذلك، كشفت الدراسة أن 29% فقط من الأطفال اعترفوا بممارسة هذا السلوك، مما يشير إلى وجود فجوة بين تصورات الأهالي والواقع.

وأوضحت النتائج أن الذكور أكثر عرضة لمخالفة التوصيات العمرية مقارنة بالإناث، حيث أقرّ 50% من الأولاد و43% من البنات بلعب ألعاب غير مناسبة لأعمارهم. كما أشارت الدراسة إلى أن ألعاب الحاسوب أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الأطفال، حيث يقضي 36% منهم ما بين ساعة إلى ساعتين يومياً في اللعب، بينما يلعب 34% منهم لبضع ساعات من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

قال سيف الله جديدي، رئيس قنوات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي: "يجب أن يتحول تركيز الأهالي من مجرد القلق إلى المشاركة الفعالة في فهم عالم ألعاب أطفالهم. هناك العديد من الألعاب التي يمكن أن تكون مفيدة إذا تم اختيارها بعناية وإدارتها بشكل صحيح."

وأضاف جديدي: "بدلاً من منع الأطفال تماماً من اللعب، يمكن للأهالي تعليمهم كيفية تحقيق التوازن بين الترفيه والأنشطة الأخرى، مع ضمان سلامتهم عبر الإنترنت."

نصائح لحماية الأطفال أثناء اللعب الإلكتروني:



1. شارك أطفالك في اختيار الألعاب: تعرف على الألعاب التي يفضلها أطفالك وحاول تجربتها بنفسك.

2. شجع على الأنشطة البديلة: قدم لأطفالك خيارات ترفيهية أخرى مثل الرياضة أو القراءة.

3. علمهم عن الأمان الرقمي: ناقش مع أطفالك كيفية التعرف على المخاطر الإلكترونية وتجنبها.

4. استخدم أدوات الرقابة الأبوية: مثل تطبيق "Kaspersky Safe Kids" لإدارة وقت الشاشة ومراقبة التطبيقات المستخدمة.

أجريت الدراسة بعنوان "نشأة الأطفال في ظل الإنترنت" بالتعاون مع وكالة "Toluna" للأبحاث، وشملت 10,000 مشارك من 5 دول، هي: مصر، تركيا، جنوب إفريقيا، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.