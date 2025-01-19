بالصور.. أبرز تكريمات حفل صناع الترفيه 2025 في الرياض

شهدت أمس مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، في نسخته الخامسة، وسط حضور عدد نجوم الفن وصُناع الترفيه من الوطن العربي والعالم كله.

وتم تكريم عدد من الشخصيات في مجالات السينما، والدراما، والموسيقى، والرياضة ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن منح جوائز صُنّاع الترفيه الفخرية لشخصيات مصرية وسعودية وعربية وعالمية، تقديراً لإسهاماتهم في عالم الترفيه.

وأحيا الحفل، مجموعة من المطربين، في فقرات تخللت الجوائز والتكريمات، وهم: وائل كفوري، وتامر حسني، والمطرب السعودي محمد عبده الذي قدّم فقرة غنائية بمشاركة مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي.

وتسلم النجم الأميركي مورجان فريمان جائزة الإنجاز مدى الحياة، من النجم الإنجليزي أنتوني هوبكنز، أما الفنان السعودي ناصر القصبي، فسلّم التكريم الخاص بالفنان السوري ياسر العظمة، والذي مُنح جائزة الإنجاز مدى الحياة، فيما قدّم الفنان كريم عبد العزيز، تكريم والده المخرج محمد عبد العزيز، بجائزة "صُنّاع الترفيه الفخرية"، حيث أبدى الأخير اعتزاز بذلك التكريم، معتبراً إياه جائزة للفن المصري كله، وسط مسيرته الفنية التي امتدت لعقود طويلة، وأثمرت عن عشرات الأفلام والمسلسلات.

وقررت إدارة الحفل، منح جائزة صناع الترفيه الماسية، للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، تقديراً لمسيرته الإبداعية وإرثه الفني الطويل، إذ رحل عن عالمنا العام الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 75 عاماً.

وفي أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة، صعد المطرب عبد الله الرويشد، إلى المسرح متكأً على عكاز، بمساندة الفنان محمد عبده وآخرين، وتسلم جائزة الإنجاز مدى الحياة، وسلمها له المستشار تركي آل الشيخ، الذي تمنى له السلامة والعافية، والعودة إلى جمهوره في القريب العاجل.

وشهد الحفل تكريم عدد من النجوم، منهم المطرب الإيطالي أندريا بوتشيلي، والذي حصل على جازة الإنجاز مدى الحياة، وكذلك المخرج الكوري جي كي يون، والموسيقار هانز زيمر، فيما حصل الثلاثي مصمم الأزياء زهير مراد، والمخرج جاي ريتشي، والنجم الهندي هريثيك روشان، على جائزة صناع الترفيه الفخرية، أما الفنان الأميركي ماثيو ماكونهي، فمُنحت له جائزة شخصية العام.

1YAS2196

1Y8A9794

1Y8A0377

1Y8A0028

1L7A4984

٢

1YAS2553

1L7A5084

356

340

1Y8A0377

1Y8A0028

1-47

1-25

1-10

ADY00037

MISH6590

20250118_212424

20250118_212421