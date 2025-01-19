وزير الإنتاج الحربي: الاستثمار في العنصر البشري أساس تطوير الصناعة الوطنية

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التزام الوزارة بتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة ورفع كفاءة الأداء بما يتماشى مع متطلبات السوقين المحلي والعالمي.

وقال وزير الإنتاج الحربي في تصريح خاص ل" البوابة نيوز " علي هامش اجتماع اليوم برؤساء مجالس الشركات التابعة للوزارة أن العمل يجري وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز التكامل بين الشركات التابعة واستغلال كافة الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لعملية التطوير الصناعي، مؤكداً على أهمية الاستثمار في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم المهنية باعتبارهم أهم أصول الوزارة. وأضاف أن هذا النهج يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء والإنتاجية ويعزز قدرة الشركات التابعة على المنافسة.

كما شدد المهندس محمد صلاح الدين على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع الجهات التابعة للوزارة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية. وأكد أن الالتزام بالحوكمة يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.

وتناول الوزير أهمية الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل شركة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة لضمان الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة وترشيد استهلاك الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد الوزير على التزام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير البنية التحتية للصناعة الوطنية بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد قوي ومتنوع. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لدفع عجلة التنمية الصناعية واستغلال الإمكانيات التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.