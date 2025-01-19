استمرار انخفاض أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم.. خبراء: فرصة جيدة للشراء.. ومصر تتأثر بالاضطرابات الجارية في السوق العالمية

في بداية تعاملات اليوم الأحد، استمر سعر الذهب على آخر انخفاض له، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات أمس، وعالميًا استقر المعدن الأصفر بعد أن خسرت الأونصة 6 دولارات أمس الأول في البورصة، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب المصرية.

أسعار الذهب محليًا اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، عند 4291 جنيهًا، تزامنًا مع إجازة سوق الصاغة، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3755 جنيه، وبالمصنعية 3855 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ، عند 3218 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 عند 30040 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

وصل أونصة الذهب اليوم الأحد، استقرارها عند 2701 دولار، تزامنًا مع إجازة البورصة العالمية.

أسباب ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في السوق العالمي، وتقلبات أسعار العملات، والطلب على الذهب في الأسواق المحلية، وهو أمر مهم للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أرباح جيدة من استثماراتهم.

من المتوقع، أن يستمر سعر الذهب في مصر في التأرجح خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، ويعتبر استقرار سعر الذهب عند مستويات جديدة فرصة للاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع استمرار الطلب على الذهب في الأسواق المحلية.

يوصي الخبراء بالاستثمار في الذهب في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار الطلب العالمي على الذهب، ويجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ويتابعوا التغيرات في السوق العالمية، خاصة مع استمرار الضغط على الذهب في مصر.

فرصة للشراء والاستثمار

وفي هذا السياق، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض أسعار الذهب فرصة مناسبة للشراء، مضيفًا أن أسعاره ترتبط بالبورصات العالمية، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظا في الوقت الحالي، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم.

ويواصل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار للمصريين والمواطنين على مستوى العالم، ويستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع أو الانخفاض، فضلًا عن أن استقرار أسعاره حاليًا فرصة جيدة للمقبلين على الزواج.

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب

كما يؤكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن أسعار الذهب تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، مما يجعل التنبؤ الدقيق بأسعاره تحديًا كبيرًا ومع ذلك، تشير التوقعات بارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

تقلبات في الأسعار

كما يضيف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أن أسعار الذهب ستشهد تباينا وعدم استقرار على مدار العام؛ بسبب الاضطرابات العالمية.، مشيرًا إلى أن التوقعات خلال العام الحالي، تكشف حدوث مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة المُقبلة، مرهونًا لعوامل أخري ليست فقط سعر الصرف بل الأسعار العالمية للمعدن تُساهم أيضًا في عوامل التسعير.

ويتابع "ميلاد"، أن تسعير الذهب في السوق المحلي بيتم احتسابه بناء على سعر الأوقية بالدولار في السوق العالمي، لذلك يرتبط سعر الذهب بسعر الدولار، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يتطلب مُدة طويلة لا تقل عن عام حتى يستطيع أن يحقق مكاسب جيدة، فإن الوقت الحالي مناسب للشراء والاستثمار في الذهب.