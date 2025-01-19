الخميس.. الثقافة تناقش "القوة الناعمة وبناء الإنسان" بملتقى الهناجر

تنظم وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "القوة الناعمة وبناء الإنسان"، فى السابعة من مساء يوم الخميس ٢٣ يناير الجاري بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور .

يتحدث فى الملتقى الأستاذة الدكتورة سلوى ثابت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، الأستاذة الدكتورة هدي زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، الشاعر الكبير صلاح محمد علي شيخ الشعراء، الشاعر القدير أحمد جاد عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ورئيس لجنة حماية اللغة بالاتحاد .

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر، يشدو بها المطرب الكبير محمود درويش بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية .