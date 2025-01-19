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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بالزقازيق

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
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للإسبوع الخامس على التوالي إقامة "سوق اليوم الواحد " بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والذي يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض والمستمر حتي نهاية اليوم.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

يذكر أنه تم إقامة سوق اليوم بمنطقة الصيادين بالزقازيق على مدار الأربع أسابيع الماضية والمُقامة بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

أسعار مناسبة الأسعار المخفضة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتخفيضات تصل إلى 30 سوق اليوم الواحد