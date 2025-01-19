انطلاق تدريبات اللياقة البدنية "ابنك بطل" في مراكز شباب دمياط

انطلقت فاعليات تدريب مراكز اللياقة البدنية بالساحة الشعبية دمياط حيث تنظم وزارة الشباب والرياضة "الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية" و"الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالتعاون مع “مديرية الشباب والرياضة بدمياط ” إدارة الرياضة مراكز تدريب للياقة البدنية بمركز شباب مدينة دمياط (الساحة الشعبية) بدمياط للعام المالي 2024 /2025م .

ويأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام وزارة الشباب والرياضة علي ممارسة الرياضة وتحسين الصحة العامة لجميع فئات المجتمع.

ويهدف المشروع لنشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط

وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية

استمرّت فاعليات المشروع القومي ها أنا احقق ذاتي بمركز شباب الركابية في دمياط حيث تستمر فاعليات تدريب المشروع القومي " ها أنا احقق ذاتي " رياضيا - كشفيا للعام المالي 2024 / 2025 بمركز شباب الركابية والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة تنفيذ البرامج الرياضية

ويهدف المشروع لنشر الوعي بالثقافة الرياضية و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية

