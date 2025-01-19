أكثر من نصف مليون من الحجاج عبروا الباب المقدّس لبازيليك القديس بطرس

بعد مرور أسبوعين فقط على الافتتاح الرسمي لليوبيل العادي 2025، في 24 ديسمبر الماضي ، عَبَرَ الباب المقدّس لبازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، حتى تاريخ الأسبوع الأول من كانون الثاني الحالي، 545.532 حاجًا من كل العالم.

وقد أنهى المئات من جماعات المؤمنين حجّهم مُنطلقين بمسيرة من ساحة بيا، يترأسها صليب اليوبيل، سائرين في صلاة على طول شارع الكونشيليازيوني، حتى وصولهم إلى البازيليك.

بداية مهمّة جدًا مع هذا الجمهور الشعبي الكبير،

وقال معلّقًا المطران رينو فيسيكيلا، وكيل دائرة إعلان البشارة، الذي أوكِلَت إليه مهمة تنظيم اليوبيلإن المجموعات التي تملأ شارع الكونشيليازيوني تقدّم شهادة مهمّة لليوبيل، وهذه أيضًا علامة على الإدراك الكبير للأمن والحماية التي يختبرها الحجاج في مدينة روما وفي محيط البازيليكات البابوية الأربعة".

وأضاف : “في الواقع، يستمر التعاون الوثيق بين الكرسي الرسولي والدائرة مع قوى الأمن الإيطالية والفاتيكانية، ومع محافظة رومابالنظر إلى أعداد الأيام الأولى، من المتوّقع استمرار ازدياد تدفّق الحجاج.

وأضاف المطران فيسيكيلا: "طبعًا، في هذين الأسبوعين الأولين، كانت هناك بعض الصعوبات والعثرات في إدارة التدفق والتي تحتاج إلى التقييم مع الوقت، لكن الدائرة تعمل من دون كلل من أجل تأمين استقبال لائق للحجاج من أجل عيش خبرة ترقى إلى مستوى توقعاتهم".

وتجري الاستعدادات في جميع أنحاء العالم من أجل الوصول إلى روما في الأشهر المقبلة، مع العديد من الأطفال والشبيبة والبالغين والمسنين الذين دخلوا فعليًا في أجواء اليوبيل وذلك من خلال احتفالات رتبة افتتاح السنة المقدسة التي أُقيمت في مختلف أبرشيات العالم يوم 29 ديسمبرالماضي.

هذا ومن المنتظر إحياء الحدث الكبير الأول للسنة المقدسة، يوبيل عالم التواصل والذي سيُقام من 24 إلى 26 يناير . من المتوقع أن يصل إلى روما لهذه المناسبة آلاف الصحفيين والخبراء والعاملين في مجال التواصل من جميع أنحاء العالم.