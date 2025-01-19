الكاردينال بيتسابالا: معجزة قانا الجليل دعوة للإصغاء وتجديد الفرح في الحياة اليومية

ترأس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، تأملًا روحيًا في الأحد الثاني من الزمن العادي، الموافق 19 يناير 2025، تناول فيه معجزة عرس قانا الجليل، مشيرًا إلى الطريقة البسيطة وغير اللافتة التي يكشف بها الله عن ذاته.

وأوضح الكاردينال أن يسوع حضر وليمة العرس كإنسان عادي بين المدعوين، ولكن تدخله غير المرئي كان بداية جديدة للحياة والفرح، وهو فرح غاب عن الحاضرين دون أن يلاحظوا، حتى أُعيد إليهم من خلال تحويل الماء إلى خمر.

وأكد أن الله لا يكشف عن نفسه من خلال العجائب المدهشة أو المظاهر العلنية، بل عبر تدخله البسيط في تفاصيل حياة البشر اليومية، مستشهدًا بدور مريم العذراء التي أدركت المشكلة وذهبت مباشرة إلى يسوع، مصدر الحياة، طلبًا للتجدد والفرح.

وفي ختام التأمل، شدد الكاردينال بيتسابالا على أن هذا التدخل الإلهي يدعو المؤمنين إلى الإصغاء لكلمة الله واتباع ما يقوله، معتبرًا أن الإصغاء والطاعة هما الطريق الحقيقي لاستعادة الفرح والولادة الجديدة في الحياة اليومية.