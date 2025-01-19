"العربية لحقوق الإنسان" تطلق دورة تدريبية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل

اطلقت صباح اليوم الأحد، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية لبناء القدرات حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

تمتد الدورة التدريبية على يومي 19 - 20 يناير، ويشارك فيها 21 متدربة ومتدرب من كوادر منظمات المجتمع المدني والصحفيين والطلاب والمشتغلين بالقانون.

افتتح أعمال الدورة "علاء شلبي" رئيس مجلس أمناء المنظمة، والذي تناول جهود المنظمة في مجال تعزيز تفاعل الدول العربية مع آلية الاستعراض، وحرص المنظمة على التفاعل مع الآلية، ومشاركة ممثليها في بعض دورات الآلية التي تتناول الدول العربية، ومثالها تقريري أصحاب المصلحة اللذين قدمتهما المنظمة في يوليو بشأن استعراض كل من العراق ومصر، والمشاركة المزمعة لفريق من المنظمة في جلسة الاستعراض في الفترة من 27 - 31 يناير.

وأشار رئيس المنظمة إلى البرنامج الذي تنفذه المنظمة حالياً بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل لتفعيل مخرجات آلية الاستعراض للعديد من بلدان المنطقة، وهو البرنامج الذي شرعت المنظمة في تنفيذه بعقد حوارين موسعين على المستوى الوطني المصري وعلى المستوى الإقليمي العربي في العاصمة المصرية خلال نوفمبر 2024.

وحول الوضع في فلسطين المحتلة، قال رئيس المنظمة، إن حركة حقوق الإنسان حول العالم تنظر إلى الاحتلال والعدوان والفظاعات الإسرائيلية باعتبارها أخطر ما يهدد منجزات البشرية على صعيد حقوق الإنسان، وأنه مع الترحيب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتباره يشكل اختراقاً لحقن دماء الأبرياء، فإن الحقوقيين لا يثقون على الإطلاق بدولة ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بوعي.

وتعهد باستمرار المنظمة في مسعاها لمتابعة أنشطة التحقيق والتوثيق والإبلاغ ودعم الحقوقيين الفلسطينيين لضمان تعزيز المساءلة والمحاسبة الذي حقق أولياً مذكرتي التوقيف لكل من نتنياهو وجالانت، وحتى إنهاء الاحتلال.