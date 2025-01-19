إقبال جماهيري على أسواق السلع الغذائية في دمياط

شهد سوق الغرفة التجارية للسلع الغذائية، بمحافظة دمياط، اقبال جماهيري كبير من أهالي مدينة دمياط نظرا للأسعار التنافسية للسلع الموجودة به والذي افتتحه محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

يقام معرض سوق السلع الغذائية بجوار مستشفى الهلال بدمياط ويهدف إلى تقديم السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار تنافسية تخفيفًا على المواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف فايد، خلال الجولة أن سوق اليوم الواحد يعد مبادرة حيوية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأضاف، أن المعرض يضم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة والأسماك وذلك لضمان توفير كافة احتياجات الأسر الدمياطية تحت سقف واحد.

وأوضح فايد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين والتزام الغرفة التجارية بدورها الاجتماعي في توفير سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

ودعت غرفة دمياط جميع المواطنين لزيارة سوق اليوم الواحد والاستفادة من العروض والمنتجات المتوفرة حيث يعكس هذا المعرض التزام الغرفة بدعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المجتمع.

وشهد الافتتاح مشاركة مميزة من كل من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ومجدي عامر مدير عام مديرية التموين بدمياط.

كما حضر عدد من قيادات الغرفة التجارية وهم سمير شطا نائب رئيس الغرفة والأستاذ السيد شعير سكرتير عام الغرفة و تامر أباظة عضو مجلس الإدارة و أحمد أمين أمين عام الغرفة و وليد الشناوي مدير الشؤون الاقتصادية