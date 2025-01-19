34 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بإرتقاء 34 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عدة مدن في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

في مدينة الخليل وبلدة إذنا التابعة لها، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال الاقتحام. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في الخليل، من بينها حي نمرة وحارة الشيخ، حيث اعتقلت اثنين من الفلسطينيين، واحتجزت مجموعة من الشبان قبل أن تُفرج عنهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة الخليل ومخيماتها باستخدام البوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها في البلدة القديمة، حيث أقامت حواجز عسكرية وبوابات إلكترونية.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من ضاحية ذنابة شرقي المدينة فجر اليوم، بعد مداهمة منازلهم.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين وفلسطينيًا آخر، واحتجزت مواطنًا آخر لفترة قبل أن تطلق سراحه لاحقًا.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء فجر اليوم، وفتشت عددًا من المنازل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة القديمة، وأطلق قنابل الغاز والصوت، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

كما داهمت آليات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، وأحياء التعاون، ورأس العين، وشوارع النصر وهواش، حيث فتشت المنازل وأحدثت خرابًا في محتوياتها، واحتجزت سيدة لفترة قصيرة قبل أن تُفرج عنها.