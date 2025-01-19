انطلاق تدريب "احقق ذاتي" في مراكز الشباب بدمياط

استمرّت فاعليات المشروع القومي ها أنا احقق ذاتي بمركز شباب الركابية في دمياط حيث تستمر فاعليات تدريب المشروع القومي "ها أنا احقق ذاتي" رياضيا - كشفيا للعام المالي 2024 / 2025 بمركز شباب الركابية والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة تنفيذ البرامج الرياضية.

ويهدف المشروع لنشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية.

كما إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، سوق اليوم الواحد والذى أُقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية بدمياط و مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط ، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتفقد " المحافظ " السوق الذى يأتى على مساحة ٨٠٠ متر ويضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية، والخضروات والفاكهة و الأسماك واللحوم والدواجن والتمور والعطارة ، بنسب خصب تتراوح من ١٠ إلى ٢٥% ، وخلال التفقد، تواصل " محافظ دمياط " مع العارضين و اطمأن على توافر السلع الأساسية وأكد على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، و التأكيد على تنفيذ الخصم على السلع لخدمة المواطنين.