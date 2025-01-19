اختل توازنها.. وفاة طالبة تمريض إثر سقوطها من شرفة منزلها بالفيوم

لقت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بمدينه سنورس بمحافظة الفيوم، نتيجة اختلال توازنها- تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوصول فتاة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسم إلى مستشفى سنورس المركزي، إضافة إلى نزيف داخلي.

توفيت الفتاة أثناء محاولة إسعافها، بالفحص، تبين أن الضحية تدعى "بسمله.أ "، تبلغ من العمر 18 عامًا، وتقيم بأرض حماد بدائرة مركز شرطة سنورس .

وأوضحت التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث مركز شرطه سنورس بمحافظة الفيوم أن الفتاة كانت تقف بشرفة منزلها بالدور الثالث، وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث.

وكشفت التحقيقات أن أسرة الفتاة لم توجه أي اتهامات، مؤكدة أن الواقعة حدثت بسبب فقدانها للتوازن أثناء وقوفها بشرفة منزل اسرتها .

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة الجهات المختصة التي قررت تسليم الجثمان لأسرتها لدفنه بمقابر العائلة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.