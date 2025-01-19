بنك فيصل الإسلامي يحقق أرباحا بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال 2024

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 11.739 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ4.056 مليار جنيه في 2023، مسجلًا زيادة بلغت 7.682 مليار جنيه.

ووفقًا لقائمة الدخل المستقلة للبنك، بلغت الأرباح قبل الضرائب 13.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 5.608 مليار جنيه في 2023، بزيادة قدرها 7.991 مليار جنيه.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أصول البنك بمقدار 63.270 مليار جنيه لتصل إلى 240.231 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. وسجلت إيرادات البنك نموًا لافتًا، إذ بلغت 30.841 مليار جنيه مقارنة بـ18.939 مليار جنيه في 2023، بزيادة قدرها 11.902 مليار جنيه. وارتفعت أرصدة التوظيف والاستثمار لتصل إلى 222.696 مليار جنيه، بزيادة بلغت 60.732 مليار جنيه عن العام السابق.

وفي سياق آخر، أعلن البنك بدء توزيع 13.982 مليار جنيه اليوم الأحد، والتي تمثل عائد النشاط الفعلي الناتج عن العمليات التجارية والاستثمارية خلال الربع الأخير من 2024، لصالح أصحاب حسابات الاستثمار وشهادات الادخار.

وأشار البنك إلى أن العائد على شهادات الادخار السباعية "نماء" بلغ 5.05% خلال الربع الرابع من 2024، فيما سجل العائد على الشهادات الخماسية "ازدهار" 4.9%، وعلى الشهادات الرباعية 3.55%، وعلى الشهادات الثلاثية 4.85%.

أما بالنسبة لحسابات الاستثمار العام، فقد سجل العائد 1.45% خلال الربع الرابع، بينما بلغ 1.20% لحسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية.