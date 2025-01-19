مكتب نتنياهو: بدأنا بإخطار عائلات المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، اليوم الأحد، أنه بدأ بإخطار عائلات المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس، اليوم، أنها سلّمت الوسطاء قائمة بأسماء الإسرائيليات الثلاث اللواتي تقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الحركة قد كشفت في وقت سابق عن أسماء المحتجزات، وهن: رومي جونين (24 عامًا)، إميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا).

من المقرر أن يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، إلا أن إسرائيل اشترطت عدم بدء الهدنة إلا بعد استلام قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، أن تنفيذ وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد استلام القائمة المطلوبة.

من جهتها، أكدت حركة حماس التزامها ببنود الاتفاق، موضحة أن تأخر تسليم الأسماء كان لأسباب فنية ميدانية.