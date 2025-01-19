اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى في غزة حيز التنفيذ اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، ما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت لمدة 15 شهرا.

وفي إطار الاتفاق، أعلنت حركة "حماس" عن تسليم قائمة أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقًا لتغريدة نشرتها على منصة "تيلجرام"، أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين وهم: رومي جونين (24 عامًا)، إميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا) في إطار صفقة تبادل الأسرى المرتبطة باتفاق "طوفان الأقصى".

وفي وقت مبكر من يوم الأحد، أشارت وسائل إعلام إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من بعض المناطق في مدينة رفح في قطاع غزة.

تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المناقشات التي شهدتها الأطراف المتنازعة بخصوص بنود الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية في غزة ووقف إطلاق النار.