ننشر حركة تداول السفن والبضائع في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر 16 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28241 طن تشمل : 4409 طن يوريا و 2561 طن كلينكر و 2736 طن كسب صويا و 9000 طن جبس معبأ و 9535 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59231 طن تشمل : 40000 طن ذرة و 10295 طن قمح و 5000 طن فول صويا و 250 طن كسب عباد و 796 طن خشب زان و 1006 طن حديد و 1000 طن زيت طعام و 600 طن بضائع متنوعة و 1261 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 284 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 424 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 248 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4864 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56544 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 85446 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5281 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5177 حركة .

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN ) التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 368 م و بعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن و يصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16 م