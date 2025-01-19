يحيى العلمي.. مخرج الأعمال الوطنية ورائد الرسائل الاجتماعية

تحل اليوم الموافق ١٩ يناير، ذكرى رحيل المخرج يحيى العلمي، والذي ترك بصمات هامة في السينما والدراما، لمدرسة إخراجية خاصة.

البداية

من دراسة كلية الحقوق، تفوق عشق الفن على دراسته، وبعدها سافر وحصل على دورات تدريبية عديدة من دول أوروبية في الاخراج التلفزيوني، وعاد وانضم إلى ماسبيرو، ثم بدأ رحلته الإحراجية للدراما.

مدرسته الفنية

ظهرت بصمات المخرج القدير يحيى العلمي من خلال أعماله التي قدمها، من خلال مشواره الفني بالسينما والدراما، وبعيداً عن الأعمال الوطنية، كان العلمي صاحب ريادة في تقديم القوالب الإجتماعية، والغوص في تفاصيل الأسرة وطرح ما يمر به كل أفرادها، حتى وصل الأمر أن أصبح بطل العمل الحقيقي هو العمل ذاته، وهو ما جعل الجمهور يتحول من مجرد مشاهد، إلى منتمي لمرحلة يحيى العلمي بكل ما قدم من خلالها.

وفي تلك الرسائل الإجتماعية في أعماله قدم المسلسل الإجتماعي الأشهر "هو وهي" والذي كان يقدم الرسائل التي تمس كل جوانب المجتمع، ومسلسل "نصف ربيع الآخر"، والذي استطاع أن يجسد أزمة الحب الأول في مواجهة الزوجة المخلصة، بتناغم وإبداع فني كبير.

محطة الأعمال الوطنية



رائد الأعمال الوطنية، قدم ملاحم مخابراتية لأعمال سكنت قلوب وعقول الجماهير، حتى وقتنا الحاضر، وكانت أعماله تحدث حراك مجتمعي على مستوى واسع، وتحقق نجاحات على مستوى الشارع المصري والعربي، لأهمية الطرح المقدم من خلال ملفات تهم أهم وأصعب للمراحل الإستخباراتية التي مرت بتاريخ الأمة.

قدم مع الزعيم عادل إمام مسلسل "دموع في عيون وقحة"، والذي استطاع من خلاله أن يحقق نجاحاً كبيراً لعمل ينتمي للأعمال الوطنية.

دموع في عيون وقحة

وجاءت محطة "رافت الهجان"، ليصبح ملحمة فنية وطنية هزت الكيان الإسرائيلي المجرم، ومازالت العمل الوطني الأهم والأبرز حتى الآن.

نجح المخرج يحيى العلمي أن يقدم الأعمال الوطنية بذكاء شديد، فكانت أحداث العمل هي دراما مجتمعية تحاكي الواقع المعتاد بكل تفاصيله، ويتخللها أحداث الجاسوسية والمخابراتية، وهو ما حقق معادلة النجاح لعمل درامي يجذب المشاهد، وأيضاً وطني بجرعات الدسمة، بأداء استثنائي للنجم محمود عبد العزيز.

رأفت الهجان

أبرز أعماله الفنية

قدم المخرج يحيى العلمي رحلة فنية حافله بالأعمال الهامة، أبرزها مسلسل "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، نصف ربيع الآخر، زينب والعرش، دموع صاحبة الجلالة، اليقين، هو وهي، الزيني بركات، الحاوي"، وعلى مستوى السينما قدم فيلم "الليلة الموعودة، شباب يرقص فوق النار، ليل ورغبة، خطايا الحب، شلة الأنس، لقاء مع الماضي".