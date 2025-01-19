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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بروكسل
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يتوجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم الأحد، إلى بروكسل في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر، وبلجيكا في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير عبد العاطى مع كبار المسئولين فى بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، كما يجتمع مع الجالية المصرية.

تهدف الزيارة أيضاً إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى لمتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين. 

ومن المقرر أن يتلقى الوزير عبد العاطى بكبار مسئولي مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبى والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

ويتوجه الوزير عبد العاطى فى محطته الثانية إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية التى تستضيف المقر الرئيسى للبرلمان الأوروبى، للالتقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبى ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

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