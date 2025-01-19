دراسة: الشاي الأخضر يعزز صحة كبار السن بميزة فريدة

كشفت دراسة طبية حديثة قام بها علماء كلية العلوم الطبية بجامعة كانازاوا اليابانية أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يعزز الصحة العامة لكبارالسن ويقلل من ضررالمادة البيضاء في الدماغ لديهم، وفقا لما نشرتة مجلة gazeta.ru.

وتشيرالدراسة إلى أن الباحثين حللوا بيانات تعود لأكثر من 8 آلاف شخص أعمارهم فوق 65 عاما وقيموا حجم تلف المادة البيضاء والحصين والحجم الكلي للدماغ باستخدام عملية التصوير بالرنين المغناطيسي.

كما تبين أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميا بانتظام يقلل من تلف المادة البيضاء في الدماغ كما اتضح أن المشاركين الذين تناولوا نحو 1.5 لتر من الشاي الأخضر يوميا تحسنت لديهم حالة المادة البيضاء بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالذين تناولوا كوبا واحدا.

ويشير العلماء إلى أن الوظيفة الأساسية للمادة البيضاء هي نقل النبضات العصبية من جزء من الدماغ إلى جزء آخر وتوفر الإشارات بين المناطق الحركية والحسية ما يسمح للإنسان بالتحرك وإدراك العالم الخارجي وهو ما يسلط الضوء على التأثير الإيجابي للشاي الأخضر.