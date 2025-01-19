هل تحول وقف إطلاق النار في غزة إلى مجرد سراب؟

لم يدخل الاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة حيز التنفيذ رسميًا كما كان مخططًا له صباح الأحد، على الرغم من أن الجانبين قالا إنهما لا يزالان ملتزمين بالاتفاق.

وكان من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أفضل فرصة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا، في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة اليوم الأحد، وفقًا لوزارة الخارجية القطرية، الوسيط في الاتفاق.

ولكن الساعة الثامنة والنصف جاءت وانقضت، وما زالت حماس لم تبلغ إسرائيل بأسماء الرهائن الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق من اليوم، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون. وفي بيان، أشارت حماس إلى أسباب فنية للتأخير. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بعدم المضي في الاستعدادات لبدء وقف إطلاق النار حتى تحصل إسرائيل على الأسماء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل هجماته في قطاع غزة، وإنه هاجم عدة أهداف إرهابية في شمال ووسط غزة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الضربات الأخيرة وقعت بعد أن كان من المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار رسميًا. وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة حساسة.

وبموجب شروط الاتفاق، تلتزم إسرائيل وحماس بهدنة مدتها 42 يوما، وخلال هذه الفترة تفرج حماس عن 33 من أصل 98 رهينة لا تزال تحتجزهم. وفي المقابل، سيتم إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

وينص الاتفاق أيضا على السماح بدخول 600 شاحنة يوميا إلى غزة محملة بالمساعدات إلى سكان غزة الذين نجوا من حملة القصف الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص منذ بدء الحرب، وفقا لوزارة الصحة في غزة، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين.

وافقت إسرائيل على الاتفاق يوم السبت، لتزيل بذلك عقبة أخيرة. ويمنح الاتفاق الأمل للإسرائيليين الذين يريدون رؤية أحبائهم المحتجزين منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين كرهائن.

ودافع نتنياهو عن الاتفاق في خطاب ألقاه يوم السبت، قائلاً إن بلاده حققت مكاسب استراتيجية كبرى خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك قتل كبار قادة حماس. وقال: "كما تعهدت لكم - لقد غيرنا وجه الشرق الأوسط".

ولكن كان هناك شكوك عميقة بشأن كيفية تطور وقف إطلاق النار.

لقد ظل الفلسطينيون النازحون يبحثون عن شاحنات أو عربات صغيرة أو عربات تجرها الحمير لنقل أغراضهم إلى منازلهم، حتى وهم يتساءلون عما إذا كانت تلك المنازل ستظل هناك. ويستعد الإسرائيليون لعودة العشرات من الرهائن دون أن يعرفوا ما إذا كانوا يعانون من سوء التغذية أو الصدمة أو الموت.

ولكن هناك عقبات دبلوماسية كبيرة تنتظرنا. فقد توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق وقف إطلاق النار جزئياً من خلال تأجيل الخلافات الأكثر تعقيداً بينهما إلى "مرحلة ثانية" غامضة لا يتأكد أي من الجانبين من قدرتهما على الوصول إليها.

وهنا ما الذي يجب أن تعرفه أيضًا:

إطلاق سراح الرهائن: المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تدعو إلى إطلاق سراح 33 رهينة، من بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين ومرضى وجرحى. إليكم ما نعرفه .

الإستعدادات الإسرائيلية: قام مسؤولو الصحة الإسرائيليون بإعداد مناطق معزولة في المستشفيات حيث يمكن للرهائن المحررين أن يبدأوا التعافي في خصوصية.

الأسرى الفلسطينيون: من المتوقع أن تبدأ إسرائيل يوم الأحد في إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني . ويقول الإسرائيليون إن العديد من هؤلاء الأسرى إرهابيون وقتلة. ويرى العديد من الفلسطينيين أنهم مقاتلون من أجل الحرية ضد الحكم الإسرائيلي.