قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية.

وذكر نادي الأسير، في بيان اليوم /الأحد/ وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، واستولت على مركباتهم، في قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم، كما اعتقلت ثلاثة شبان، خلال اقتحامها منازلهم في مخيم الجلزون شمال رام الله، والعبث بمحتوياتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، واعتقلت مواطنا في الأربعينيات من عمره، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، بعد مداهمة منازلهم في الضاحية، في الوقت الذي احتجزت فيه مواطنا لفترة من الوقت، قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مدينة الخليل وبلدة اذنا غربا، كما احتجزت عددا من الشبان قبل أن تفرج عنهم، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت، مواطنين اثنين من بلدة اليامون غرب جنين، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما، كما اعتقلت شابا أثناء مروره على حاجز عسكري عورتا قرب مدينة نابلس.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدة، وشددت من إجراءاتها على حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سنجل وترمسعيا، شمال شرق رام الله، وداهمت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.