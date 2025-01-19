سلامة الغذاء: تسجيل 53 منتجا من الأغذية الخاصة و10 شركات خلال أسبوع

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الثاني لعام 2025، وذلك عن الفترة من 11 –17 يناير 2025.

وأشارت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن التقرير تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 53 منتجًا و10 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 437 منتج جديد، وأصدرت 22 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وكذا 1 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 1 منشأة لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 39 شكوى وجاري فحص 6 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 397 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، الغردقة، ومدينة العاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 55 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، قنا، الأقصر، الاسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، أسيوط، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر وبور سعيد.

وتم تسجيل 782 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 646 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 464 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 24 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الاسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية والبحر الأحمر.

وتم تسجيل 67 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، كما تم استيفاء 2 منشأة لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة للاشتراطات إلى 398 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 340 منشأة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 11 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، الغربية، قنا وأسيوط، فيما استوفت 7 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها وذلك في محافظات القاهرة، سوهاج، البحر الأحمر وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 536 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 47 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 21 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة والغربية، وتم تسجيل 25 منشأة جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث وصل عدد المنشآت المسجلة بالإدارة إلى 530 منشأة خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 16 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.