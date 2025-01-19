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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة خزينة مصنع في الصف

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة أحد المصانع بدائرة مركز شرطة الصف، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مدير مصنع كائن بدائرة المركز، يفيد باكتشافه سرقة 750 ألف جنيه وأجهزة من داخل المصنع، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خفير يعمل بأحد المصانع المجاورة وعاطلين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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