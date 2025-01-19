سلامة الغذاء: إصدار 620 شهادة صحية وتسجيل 340 منشأة غذائية الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثاني لعام 2025، وذلك عن الفترة من 11 –17 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 52 زيارة، وأصدرت الإدارة 2473 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1353 شركة مصدرة.



كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5450 رسالة بنحو 197 ألف طن لعدد 1518 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 660 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت الخضروات المشكلة المجمدة قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 9 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 46 ألف طن.



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 58 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 74 ألف طن.



ومثلت السودان والسعودية وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضاً من إجمالي 169 دولة مستوردة. واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1240 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1015 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 820 رسالة.



وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 620 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1815 رسالة بنحو 244 ألف طن لعدد 828 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 222 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول عريض، من 84 دولة، ومثلت أوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها روسيا، اندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 680 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 312 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 216 رسالة.