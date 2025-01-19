إطلاق معرض “كنوز مطروح” بتعاون مشترك بين محافظتي مطروح والقليوبية

استقبل محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، نائب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب، ممثلًا عن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بحضور نائب محافظ القليوبية الدكتورة إيمان ريان، والسكرتير العام اللواء إيهاب سراج الدين، ومعاون المحافظ الدكتور محمد فوزي، في إطار تعزيز التعاون بين المحافظات ودعم المنتجات المحلية.

وجاء اللقاء لمناقشة الترتيبات النهائية لإطلاق النسخة الأولى من معرض “كنوز مطروح – هدية مطروح للمحافظات”، الذي يُقام بالتنسيق والتعاون بين محافظتي القليوبية ومطروح، ويهدف إلى الترويج لتراث ومنتجات محافظة مطروح داخل القليوبية، مع فتح آفاق جديدة لدعم الحرف اليدوية والتراثية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظتين.

ومن المقرر إقامة المعرض خلال الفترة من 10 إلى 28 فبراير 2025 بحديقة الطفل بمدينة بنها، تزامنًا مع استقبال شهر رمضان المبارك، حيث سيشارك كبار منتجي التمور والزيتون من محافظة مطروح لتقديم منتجاتهم المميزة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، خصوصًا تلك المتعلقة بالشهر الكريم.

ويُعد المعرض خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل بين المحافظات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات.