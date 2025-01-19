إصابة مسن في سقوط جزء من أرضية شقة ببولاق الدكرور

أصيب مسن بالمعاش بكسور وكدمات إثر حدوث انهيار جزء من أرضية شقته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط جزء من أرضية شقة ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة مسن بالمعاش إثر سقوط جزء من أرضية الشقة ملكه بالطابق الأول جري نقله مصابا إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.