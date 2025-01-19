نتائج إيجابية لزيارة وفد البعثة الأوروبية لتقييم التحكم في الملوثات على الفراولة المجمدة

تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , برئاسة الدكتور طارق الهوبي , خطاب المفوضية الأوروبية والذي يفيد بإيجابية نتائج زيارة المراجعة التي قام بها وفد البعثة الأوروبية لتقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات الميكروبيولوجية على الفراولة المجمدة والنباتات الطبية والعطرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 5 - 26 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر عدم ورود أية توصيات إلى الجانب المصري مما يؤكد قوة والثقة في النظام الرقابي المعمول به في مصر في هذا القطاع الحيوي.

وقد تمت الزيارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتي شملت الإدارة المركزية للحجر الزراعيCAPQ ، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذاء QCAP ، المعمل المركزي للمبيداتCAPL، وبالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبتنظيم ودعم من مشروع .TRADE