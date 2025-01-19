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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نتائج إيجابية لزيارة وفد البعثة الأوروبية لتقييم التحكم في الملوثات على الفراولة المجمدة

زيارة وفد الاتحاد
زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لمصر
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تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , برئاسة الدكتور طارق الهوبي , خطاب المفوضية الأوروبية والذي يفيد بإيجابية نتائج زيارة المراجعة التي قام بها وفد البعثة الأوروبية لتقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات الميكروبيولوجية على الفراولة المجمدة والنباتات الطبية والعطرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 5 - 26 نوفمبر 2024.
جدير بالذكر عدم ورود أية توصيات إلى الجانب المصري مما يؤكد قوة والثقة في النظام الرقابي المعمول به في مصر في هذا القطاع الحيوي.
وقد تمت الزيارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتي شملت الإدارة المركزية للحجر الزراعيCAPQ ، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذاء QCAP ، المعمل المركزي للمبيداتCAPL،   وبالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية،  وبتنظيم ودعم من مشروع .TRADE

متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذاء تقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات الهيئة القومية لسلامة الغذاء النباتات الطبية والعطرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي وفد البعثة الأوروبية لتقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات