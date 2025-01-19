البطريرك الراعي: الحياد الإيجابي هو سبيل لبنان للسلام والازدهار

قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الأحد، إن "اللبنانيين يشعرون بالانشراح نتيجة المبادئ التي سيعتمدها الرئيس جوزاف عون، ويعبرون عن ثقتهم برئيس الحكومة المكلف نواف سلام، متمنين سرعة تشكيل الحكومة".

وأبرز الراعي أن "رئيس الجمهورية تحدث عن الحياد الإيجابي، الذي يساهم في تحقيق الازدهار والسلام العالمي، مشددًا على أن الحياد لا يعني الضعف، والدليل على ذلك هو نموذج سويسرا. الحياد هو حاجة للبنان انطلاقًا من الميثاق الوطني، فهو لا يتوجه إلى الشرق أو الغرب".

وأكد الراعي أن "لبنان ليس بلد الغلبة بل هو أكثر من مجرد بلد رسالة، رسالة الحرية والعيش المشترك المسيحي الإسلامي. ولكي يكون لبنان مكانًا للحوار واللقاء، ينبغي أن يتحلى بالحياد الإيجابي، أي أن يكون بعيدًا عن الانحياز لأي من الكتل المتصارعة في العالم".