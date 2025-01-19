حماس تطلب انسحاب الطائرات الحربية الإسرائيلية

طلبت حركة حماس، اليوم الأحد، من الوسطاء الدوليين انسحاب جميع الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية من أجواء قطاع غزة، في خطوة جديدة ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل.

وفقًا لتقارير إعلامية فلسطينية، كانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق عن أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار هذا الاتفاق.

وتشمل الأسماء التي تم الإعلان عنها: رومي جونين (24 عامًا)، إميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا). وقد تم تأكيد أن هؤلاء الأسرى سيُفرج عنهم اليوم الأحد، كجزء من الترتيبات المتفق عليها.

من جانبه، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن إسرائيل قد تلقت بالفعل قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم. كما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن القائمة قد وصلت إلى الوسطاء في الوقت المحدد.

وفي تطور آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لن يبدأ حتى يتم تسليم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم. في المقابل، أكدت حركة حماس التزامها التام ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أن تأخير تسليم الأسماء يرجع إلى أسباب ميدانية وفنية.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه الأربعاء الماضي يأتي بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب الدموية في قطاع غزة، التي خلفت أضرارًا جسيمة وأزمة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة.