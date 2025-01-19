صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 15.4 مليار جنيه بعد مرور أول 40 دقيقة من بداية الجلسة بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 29,691.82 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.08%، وصولًا إلى مستوى 3,153.77 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.79%، وصولًا إلى 8,294.39 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.72%، ليصل إلى مستوى 11,407.46 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 36,894.8 نقطة.

كما صعد مؤشر EGXSP بنسبة 1.08%، وصولًا إلى 6,659.21 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.38%، مسجلًا 13,072.62 نقطة.