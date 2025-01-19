سقوط طفل من أعلي سطح عقار في العجوزة

لقي طفل 6 سنوات مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بمنطقة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة "عدي" 6 سنوات، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي باللهو أعلى سطح العقار محل سكنه اختل توازنه وسقط جثة هامدة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.