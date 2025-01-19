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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط طفل من أعلي سطح عقار في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي طفل 6 سنوات مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بمنطقة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة "عدي" 6 سنوات، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي باللهو أعلى سطح العقار محل سكنه اختل توازنه وسقط جثة هامدة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة سطح العقار سقوط طفل سطح عقار قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة منطقة العجوزة