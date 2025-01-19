ads
الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهيدان وعدد من المصابين برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج وسط غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بسقوط شهيدان وعدد من المصابين برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عدة مدن في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

في مدينة الخليل، اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين، اثنين منهم خلال اقتحام أحياء نمرة وحارة الشيخ، بالإضافة إلى مواطن من بلدة إذنا التابعة لها. وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن القوات الإسرائيلية احتجزت أيضًا عددًا من الشبان لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم. كما أغلقت مداخل مدينة الخليل والبلدات والمخيمات المجاورة بالبوابات الحديدية، وشددت الإجراءات الأمنية داخل البلدة القديمة عبر نصب الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من ضاحية ذنابة شرقي المدينة فجر اليوم، بينهم شقيقان. وأفادت مصادر محلية بأن المنازل في المنطقة تعرضت للمداهمة، فيما احتُجز مواطن آخر لفترة قصيرة قبل الإفراج عنه لاحقًا.

أما في نابلس، فقد شهدت المدينة اقتحامات عدة استهدفت أحياء البلدة القديمة والمناطق الشرقية، مثل أحياء التعاون ورأس العين وشوارع النصر وهواش. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت خلال العمليات، دون أن تُسجَّل إصابات أو اعتقالات مباشرة. كما فتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت سيدة لفترة قصيرة قبل أن تطلق سراحها.

شهيدان جيش الاحتلال مخيم البريج قطاع غزة