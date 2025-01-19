شهيدان وعدد من المصابين برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بسقوط شهيدان وعدد من المصابين برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عدة مدن في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

في مدينة الخليل، اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين، اثنين منهم خلال اقتحام أحياء نمرة وحارة الشيخ، بالإضافة إلى مواطن من بلدة إذنا التابعة لها. وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن القوات الإسرائيلية احتجزت أيضًا عددًا من الشبان لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم. كما أغلقت مداخل مدينة الخليل والبلدات والمخيمات المجاورة بالبوابات الحديدية، وشددت الإجراءات الأمنية داخل البلدة القديمة عبر نصب الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من ضاحية ذنابة شرقي المدينة فجر اليوم، بينهم شقيقان. وأفادت مصادر محلية بأن المنازل في المنطقة تعرضت للمداهمة، فيما احتُجز مواطن آخر لفترة قصيرة قبل الإفراج عنه لاحقًا.

أما في نابلس، فقد شهدت المدينة اقتحامات عدة استهدفت أحياء البلدة القديمة والمناطق الشرقية، مثل أحياء التعاون ورأس العين وشوارع النصر وهواش. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت خلال العمليات، دون أن تُسجَّل إصابات أو اعتقالات مباشرة. كما فتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت سيدة لفترة قصيرة قبل أن تطلق سراحها.